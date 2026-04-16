Peristiwa 16 April: Lahirnya Charlie Chaplin hingga Penembakan Massal di AS

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dalam sejarah dunia terjadi pada 16 April, mulai dari kelahiran tokoh film legendaris hingga tragedi penembakan massal di Amerika Serikat.

Berikut beberapa peristiwa bersejarah pada 16 April yang dirangkum dari berbagai sumber:

1889

Aktor sekaligus komedian legendaris Charlie Chaplin lahir di Inggris pada 16 April 1889. Ia merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam industri film dunia. Chaplin meninggal dunia pada 25 Desember 1977 dalam usia 88 tahun.

1919

Pasukan Polandia melancarkan serangan ke Kota Vilnius untuk merebutnya dari pasukan Rusia. Dalam pertempuran tersebut, Polandia berhasil menguasai kota itu. Saat ini, Vilnius merupakan ibu kota Lithuania.