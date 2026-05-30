Peristiwa 30 Mei: Runtuhnya Jayakarta hingga PSSI Dibekukan FIFA

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi di berbagai belahan dunia pada 30 Mei. Mulai dari jatuhnya Jayakarta ke tangan VOC hingga sanksi pembekuan yang dijatuhkan FIFA kepada PSSI.

Berikut sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 30 Mei, dirangkum dari berbagai sumber, Sabtu (30/5/2026):

1. Jayakarta Jatuh ke Tangan VOC

Pada 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Coen berhasil menaklukkan Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Tanggal tersebut kemudian dikenal sebagai salah satu tonggak sejarah lahirnya Kota Batavia.

Batavia merupakan nama yang diberikan Belanda untuk pusat koloni dagangnya yang kemudian berkembang menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia saat ini.

Kota itu dibangun di atas pelabuhan Jayakarta yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, wilayah tersebut dikenal dengan nama Kalapa atau Sunda Kalapa dan menjadi salah satu pusat perdagangan penting Kerajaan Sunda.

Dari Batavia, VOC mengendalikan aktivitas perdagangan, kekuatan militer, dan politiknya di Nusantara.

Nama Batavia digunakan sejak sekitar 1621 hingga 1942 sebelum kemudian diganti menjadi Jakarta saat pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Sementara istilah “Betawi” tetap digunakan hingga kini sebagai identitas budaya masyarakat Jakarta.