Peristiwa 29 Mei: Hari Lansia Nasional hingga Lahirnya John F Kennedy

JAKARTA - Berbagai peristiwa penting tercatat dalam sejarah dunia pada 29 Mei. Mulai dari lahirnya Presiden Amerika Serikat (AS) John F. Kennedy hingga peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Indonesia.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 29 Mei:

1. Paus Paulus I Menjadi Pemimpin Gereja Katolik

Paus Paulus I mulai menjabat sebagai Paus Gereja Katolik Roma pada 29 Mei 757 hingga 28 Juni 767.

Sebelum menjadi paus, ia merupakan seorang diaken Gereja Katolik Roma dan kerap mewakili kakaknya, Paus Stefanus II, dalam negosiasi dengan Kerajaan Lombard.

Setelah Paus Stefanus II wafat pada 26 April 757, Paulus I terpilih sebagai penerus untuk melanjutkan kebijakan kepausan sebelumnya.

2. Lahirnya John F. Kennedy

John Fitzgerald Kennedy atau dikenal dengan inisial JFK lahir pada 29 Mei 1917. Ia merupakan Presiden ke-35 Amerika Serikat yang menjabat sejak Januari 1961 hingga November 1963.

Kennedy dikenal sebagai presiden termuda yang terpilih dalam sejarah AS pada usia 43 tahun. Sebelum menjadi presiden, ia pernah bertugas dalam militer Amerika Serikat saat Perang Dunia II dan kemudian berkarier di dunia politik melalui Partai Demokrat.

JFK memenangkan Pemilu Presiden AS 1960 setelah mengalahkan kandidat Partai Republik Richard Nixon.

Namun, masa kepemimpinannya berakhir tragis setelah ia ditembak pada 22 November 1963 di Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald ditetapkan sebagai tersangka utama, meski hingga kini kasus pembunuhan Kennedy masih memunculkan berbagai teori konspirasi.