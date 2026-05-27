HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 27 Mei: Gempa Dahsyat Yogyakarta hingga Lumpur Lapindo Genangi Sidoarjo

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |07:10 WIB
Peristiwa 27 Mei: Gempa Dahsyat Yogyakarta hingga Lumpur Lapindo Genangi Sidoarjo
Semburan Lumpur Lapindo (foto: Okezone)
JAKARTA - Sejumlah peristiwa terjadi pada 27 Mei dari tahun ke tahun. Beberapa di antaranya tercatat dalam sejarah dunia, mulai dari gempa bumi dahsyat di Yogyakarta yang menewaskan ribuan orang, hingga semburan Lumpur Lapindo yang menggenangi wilayah Sidoarjo, Jawa Timur.

Berikut ulasan singkat sejumlah peristiwa dunia yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber:

1. Kota Santo Petersburg Didirikan

Tsar Peter yang Agung mendirikan Kota Santo Petersburg pada 27 Mei 1703. Santo Petersburg merupakan kota di Federasi Rusia yang kini menjadi pusat pemerintahan Oblast Leningrad.

Kota pelabuhan tersebut berada di tepi Sungai Neva dan Teluk Finskiy. Pusat Kota Santo Petersburg juga masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO.

2. Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul

Tanggal 27 Mei ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten tersebut resmi berdiri pada 27 Mei 1831 setelah melalui penelitian sejarah serta pengumpulan data dari tokoh masyarakat.

Penetapan hari jadi Gunungkidul diperkuat melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 70/188.45/6/1985 yang ditandatangani Bupati pertama Gunungkidul, Drs KRT Sosro Hadinungrat, pada 14 Juni 1985.

3. Jembatan Golden Gate Dibuka

Jembatan Golden Gate merupakan jembatan gantung yang menghubungkan Kota San Francisco, California, Amerika Serikat, dengan Kabupaten Marin. Jembatan ini resmi dibuka untuk umum pada 27 Mei 1937.

Jembatan yang melintasi Teluk San Francisco tersebut merupakan hasil rancangan Joseph Strauss. Golden Gate memiliki panjang 2.727 meter dengan ketinggian sekitar 230 meter di atas permukaan air dan menjadi salah satu ikon Kota San Francisco.

 

