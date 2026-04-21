Peristiwa 21 April: Hari Lahir RA Kartini hingga Wafatnya Amir Machmud

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah yang terjadi pada 21 April, baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu yang paling dikenal di Indonesia adalah peringatan Hari Kartini.

Untuk menambah wawasan sejarah, berikut rangkuman peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 21 April:

1. Hari Kartini

Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh Jawa sekaligus Pahlawan Nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara.

Peringatan Hari Kartini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964 yang dikeluarkan oleh Soekarno pada 2 Mei 1964. Dalam keputusan tersebut, Kartini ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini yang diperingati setiap tahun.

2. Perpustakaan Digital Dunia Diresmikan

Perpustakaan Digital Dunia atau World Digital Library (WDL) diresmikan pada 21 April 2009. Proyek ini merupakan kolaborasi antara UNESCO dan Library of Congress.

WDL bertujuan menyediakan akses gratis ke dokumen-dokumen penting dunia dalam format digital, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber rujukan global.