Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 21 April: Hari Lahir RA Kartini hingga Wafatnya Amir Machmud

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |06:10 WIB
RA Kartini (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah yang terjadi pada 21 April, baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu yang paling dikenal di Indonesia adalah peringatan Hari Kartini.

Untuk menambah wawasan sejarah, berikut rangkuman peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 21 April:

1. Hari Kartini

Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh Jawa sekaligus Pahlawan Nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara.

Peringatan Hari Kartini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964 yang dikeluarkan oleh Soekarno pada 2 Mei 1964. Dalam keputusan tersebut, Kartini ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini yang diperingati setiap tahun.

2. Perpustakaan Digital Dunia Diresmikan

Perpustakaan Digital Dunia atau World Digital Library (WDL) diresmikan pada 21 April 2009. Proyek ini merupakan kolaborasi antara UNESCO dan Library of Congress.

WDL bertujuan menyediakan akses gratis ke dokumen-dokumen penting dunia dalam format digital, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber rujukan global.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement