Peristiwa 5 Juni: Perang Israel-Arab Pecah hingga AIDS Pertama Kali Diakui

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah dunia pada 5 Juni. Mulai pecahnya Six-Day War antara Israel dan negara-negara Arab, penembakan Robert F. Kennedy, hingga pengakuan pertama terhadap kasus yang kemudian dikenal sebagai AIDS.

Okezone merangkum beberapa peristiwa yang terjadi pada 5 Juni, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org, pada Jumat (5/6/2026):

1723 – Lahirnya Adam Smith, Pelopor Ekonomi Modern

Adam Smith lahir di Kirkcaldy, Skotlandia, pada 5 Juni 1723. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ekonomi melalui karya monumentalnya, The Wealth of Nations.

Buku tersebut menjadi fondasi pemikiran ekonomi modern, termasuk konsep perdagangan bebas dan kapitalisme yang berkembang pesat di Eropa Barat pada abad ke-18 dan ke-19.

1967 – Perang Enam Hari Dimulai

Perang antara Israel dan tiga negara Arab jirannya, yakni Mesir (kala itu bernama Republik Arab Bersatu), Yordania, dan Suriah, yang berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 bulan Juni 1967.

Hubungan antara Israel dan negara-negara jirannya tidak kunjung membaik selepas Perang Arab-Israel 1948. Pada tahun 1956, Israel menginvasi Semenanjung Sinai, dengan salah satu tujuan untuk membuka kembali Selat Tiran yang ditutup bagi industri pelayaran Israel oleh Mesir sejak tahun 1950.

Israel dapat didesak mundur, tetapi berhasil memaksa Mesir menjamin keleluasaan kapal-kapal Israel untuk berlalu-lalang di Selat Tiran. Meskipun Pasukan Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa ditempatkan di sepanjang tapal batas kedua negara, tidak ada kesepakatan demiliterisasi.