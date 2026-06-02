Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa Bersejarah 2 Juni: Tsunami Banyuwangi hingga Kelahiran Tan Malaka

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |06:10 WIB
Peristiwa Bersejarah 2 Juni: Tsunami Banyuwangi hingga Kelahiran Tan Malaka
Gelombang tinggi (foto: freepik)
A
A
A


JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam perjalanan sejarah Indonesia maupun dunia yang terjadi setiap tanggal 2 Juni. Mulai dari bencana tsunami yang melanda Banyuwangi, Jawa Timur, hingga momen bersejarah penemuan radio oleh ilmuwan asal Italia, Guglielmo Marconi.

Berikut sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 2 Juni:

1. Tsunami Banyuwangi 1994

Gempa bumi tektonik yang berpusat di Samudra Hindia mengguncang wilayah selatan Jawa Timur pada 2 Juni 1994 sekitar pukul 18.17 WIB. Beberapa jam setelah gempa terjadi, gelombang tsunami menerjang pesisir selatan Jawa Timur bagian timur, terutama wilayah Kabupaten Banyuwangi, pada dini hari 3 Juni 1994.

Sejumlah kawasan pesisir seperti Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajegwesi mengalami kerusakan parah akibat terjangan gelombang tsunami. Bencana tersebut menewaskan sekitar 215 orang dan menjadi salah satu tsunami paling mematikan yang pernah terjadi di Jawa Timur.

Banyaknya korban jiwa terjadi karena gelombang tsunami datang saat sebagian besar warga masih tertidur lelap pada dini hari.

2. Kelahiran Tan Malaka

Tanggal 2 Juni juga menjadi hari kelahiran Tan Malaka, salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka, yang memiliki nama lengkap Ibrahim Gelar Datuk Sutan Malaka, lahir pada 2 Juni 1897 dan wafat pada 21 Februari 1949.

Ia dikenal sebagai pengajar, filsuf, pejuang kemerdekaan, pendiri Partai Murba, serta Pahlawan Nasional Indonesia. Tan Malaka juga menulis buku "Naar de Republiek Indonesia", yang dianggap sebagai salah satu karya awal yang menggagas Indonesia sebagai negara merdeka.

Atas kontribusinya terhadap gagasan kebangsaan Indonesia, majalah Tempo pernah menjulukinya sebagai "Bapak Republik".

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216295//gempa-Xw9J_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,0 Guncang Samar Filipina, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/18/3213564//gempa_jepang-orQd_large.jpg
Gempa Besar M7,5 Guncang Jepang Picu Peringatan Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210186//bmkg-JXSL_large.jpg
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami 2 Menit Usai Gempa Besar M7,6 di Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210182//tsunami-DlWP_large.jpg
BMKG : Peringatan Dini Tsunami Usai Gempa M7,6 di Sulut Berakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210180//bmkg-uSye_large.jpg
BMKG Catat 48 Gempa Susulan Usai Gempa Besar M7,6 di Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210177//viral-Nzjw_large.jpg
BMKG: Tsunami Terjang 9 Wilayah Usai Gempa Besar M7,6 Sulut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement