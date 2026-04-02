BMKG: Tsunami Terjang 9 Wilayah Usai Gempa Besar M7,6 Sulut

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat tsunami telah terjadi di 9 wilayah usai gempa besar kekuatan M7,6 yang berpusat di Bitung, Sulawesi Utara, pada Kamis (2/4/2026). Tsunami tertinggi tercatat 0,75 meter di Minahasa Utara.

“Pemutakhiran Peringatan Dini, Tsunami akibat gempa dengan kekuatan:7.6, lokasi: 129 km Tenggara BITUNG-SULUT, waktu:02-Apr-26 05:48:16 WIB, telah terdeteksi di Belang (06:36WIB) 0.68m, Bitung (06:15WIB) 0.20m,” tulis BMKG dalam keterangannya yang diterima Okezone.

“Selanjutnya Bumbulan (06:50WIB) 0.13m, Gita (06:12WIB) 0.24m, HalmaheraBarat (06:08WIB) 0.30m, Kedi (06:15WIB) 0.15m, MinahasaUtara (06:18WIB) 0.75m, Sidangoli (06:16WIB) 0.35m, Sitaro (06:15WIB) 0.19m,” tulis BMKG.

Sebelumnya, BMKG melaporkan bahwa episenter gempabumi terletak pada koordinat 1,25° LU ; 126,27° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 129 Km arah Tenggara Bitung, Sulawesi Utara pada kedalaman 33 km.

BMKG mengungkapkan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas deformasi kerak bumi.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault ).