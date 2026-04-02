Gempa Besar M,76 Bitung, BMKG: Waspada Potensi Tsunami hingga 3 Meter!

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi tsunami hingga 3 meter akibat gempa kekuatan M7,6 yang berpusat di Bitung, Sulawesi Utara, pada Kamis (2/4/2026).

“Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini berpotensi tsunami di wilayah Kota Ternate, Halmahera, Tidore, Bitung dengan status Siaga dengan ketinggian tsunami diperkirakan 0,5 hingga 3 meter,” ujar Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani saat Konferensi Pers, Kamis (2/4/2026).

Dijelaskannya, deteksi gempa otomatis telah dirilis oleh BMKG yaitu pada 1 menit 20 detik setelah gempa terjadi.



“Kemudian peringatan dini pertama kami keluarkan pada 2 menit 50 detik setelah gempa terjadi. Jadi kurang dari 3 menit BMKG telah memberikan peringatan dini pertama. Disusul dengan update peringatan dini kedua, 8 menit setelah gempa terjadi,” ujarnya.

Faisal mengungkapkan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas deformasi kerak bumi, yaitu akibat aktivitas subduksi Laut Maluku.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault,”tandasnya.