HOME NEWS NASIONAL

Picu Tsunami, Gempa Besar M7,6 di Bitung Termasuk Megathrust

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |09:01 WIB
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa kekuatan M7,6 yang mengguncang Bitung, Sulawesi Utara, termasuk jenis gempa megathrust. Apalagi, gempa ini telah memicu tsunami di beberapa wilayah.

Diketahui, episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,25° LU ; 126,27° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 129 Km arah Tenggara Bitung, Sulawesi Utara pada kedalaman 33 km.

“Ini kalau lihat kedalamannya cukup dangkal ya, sekitar 33 kilometer. Kalau kategori megathrust itu kan dari sampai kedalaman sekitar 30-an Km,” ujar Plt. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono saat koferensi pers, pada Kamis (2/4/2026).

“Jadi ini memang dangkal dan (pusat) di laut, dan ini termasuk megathrust ya. Ini dari subduksi Laut Maluku terhadap di wilayah Sulawesi Utara. Jadi subduksi Laut Maluku yang menghujam ke wilayah Sulawesi Utara dan episenter ada di Punggungan Mayu. Dan kemudian cukup dangkal, dan ini kategori sesar naik,” lanjutnya.

Rahmat menambahkan, mekanisme sumber gempa berupa sesar naik (thrust fault), yang dikenal memiliki potensi lebih besar dalam memicu tsunami dibandingkan dengan sesar mendatar.

“Makanya, ini tadi kami segera mengeluarkan warning karena sesar naik itu potensi menimbulkan tsunaminya sangat tinggi dibandingkan dengan yang mekanisme mendatar ya. Jadi, dan kami sudah segera merilis peringatan dini tsunami di beberapa wilayah terdampak,” pungkasnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210177/viral-Nzjw_large.jpg
BMKG: Tsunami Terjang 9 Wilayah Usai Gempa Besar M7,6 Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210168/viral-9RcE_large.jpg
Wanita di Manado Nekat Lompat dari Bangunan 2 Lantai saat Gempa Besar M,76
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210163/viral-mtbH_large.jpg
Gempa Besar M,76 Bitung, BMKG: Waspada Potensi Tsunami hingga 3 Meter!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210162/viral-76dZ_large.jpg
5 Wilayah Diterjang Tsunami Usai Gempa Besar M7,6 Bitung, Ini Daftarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/340/3210153/viral-yFLd_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Bitung, Satu Orang Tewas di Manado Tertimpa Bangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210152/viral-SDRt_large.jpg
Awas Tsunami! Warga Panik Berhamburan, Air Laut Surut 4 Meter saat Gempa Besar M 7,6
