Wanita di Manado Nekat Lompat dari Bangunan 2 Lantai saat Gempa Besar M,76

MANADO -Wakapolda Sulawesi Utara, Brigjen Awi Sutiyono mengungkapkan, terdapat satu korban jiwa akibat gempa yang melanda daerah setempat dengan kekuatan M7,6. Berdasarkan proses identifikasi, korban tersebut diketahui wanita berusia 69 tahun dan saat ini dibawa RS Bhayangkara Manado.

"Kami kebetulan langsung ke TKP di Gedung KONI di GOR-nya, di sini di kanopi sebelah utara itu runtuh. Jadi runtuhannya menjatuhi seorang perempuan umur 69 tahun, meninggal dunia," kata Awi saat diwawancari iNews, Kamis (2/4/2026).

Dijelaskannya, gempa terjadi sekira pukul 06.48 WITA. Getaran hebat akibat gempa membuat sejumlah warga panik. Salah satunya perempuan yang nekat loncat dari lantai dua.

"Yang bersangkutan Alhamdulillah tidak ada retak-retak dan sehat, hanya dikeluhkan cuma rasa sakit di pinggang," ujarnya.

Di lokasi lain ungkap Awi, terdapat warga yang terluka terkena paku saat lari ketika gempa melanda. Saat ini, yang bersangkutan tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

Sementara itu, untuk daerah yang termasuk wilayah Polres Bitung, terdapat satu dapur milik warga yang roboh dan keramik masjid mengalami keretakan.