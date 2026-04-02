Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wanita di Manado Nekat Lompat dari Bangunan 2 Lantai saat Gempa Besar M,76

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |09:50 WIB
Wanita di Manado Nekat Lompat dari Bangunan 2 Lantai saat Gempa Besar M,76
Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |09:50 WIB
A
A
A

MANADO -Wakapolda Sulawesi Utara, Brigjen Awi Sutiyono mengungkapkan, terdapat satu korban jiwa akibat gempa yang melanda daerah setempat dengan kekuatan M7,6. Berdasarkan proses identifikasi, korban tersebut diketahui wanita berusia 69 tahun dan saat ini dibawa RS Bhayangkara Manado.

"Kami kebetulan langsung ke TKP di Gedung KONI di GOR-nya, di sini di kanopi sebelah utara itu runtuh. Jadi runtuhannya menjatuhi seorang perempuan umur 69 tahun, meninggal dunia," kata Awi saat diwawancari iNews, Kamis (2/4/2026).

Dijelaskannya, gempa terjadi sekira pukul 06.48 WITA. Getaran hebat akibat gempa membuat sejumlah warga panik. Salah satunya perempuan yang nekat loncat dari lantai dua.

"Yang bersangkutan Alhamdulillah tidak ada retak-retak dan sehat, hanya dikeluhkan cuma rasa sakit di pinggang," ujarnya.

Di lokasi lain ungkap Awi, terdapat warga yang terluka terkena paku saat lari ketika gempa melanda. Saat ini, yang bersangkutan tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

Sementara itu, untuk daerah yang termasuk wilayah Polres Bitung, terdapat satu dapur milik warga yang roboh dan keramik masjid mengalami keretakan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210177/viral-Nzjw_large.jpg
BMKG: Tsunami Terjang 9 Wilayah Usai Gempa Besar M7,6 Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210163/viral-mtbH_large.jpg
Gempa Besar M,76 Bitung, BMKG: Waspada Potensi Tsunami hingga 3 Meter!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210162/viral-76dZ_large.jpg
5 Wilayah Diterjang Tsunami Usai Gempa Besar M7,6 Bitung, Ini Daftarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210155/gempa-gpE8_large.jpg
Picu Tsunami, Gempa Besar M7,6 di Bitung Termasuk Megathrust
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/340/3210153/viral-yFLd_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Bitung, Satu Orang Tewas di Manado Tertimpa Bangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210152/viral-SDRt_large.jpg
Awas Tsunami! Warga Panik Berhamburan, Air Laut Surut 4 Meter saat Gempa Besar M 7,6
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement