Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

422 Gempa Susulan Terjadi Usai Gempa Dahsyat M7,6 Bitung, Terkuat M5,8

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |12:02 WIB
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 422 gempa bumi susulan terjadi imbas gempa bumi di Bitung, Sulawesi Utara, pada Kamis, 2 April 2026.

Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono mengatakan, gempa paling kuat terjadi dengan magnitudo 5,8.

“Hingga pukul 08.00 WIB (3 April 2026), total gempabumi susulan yang tercatat mencapai 422 gempabumi dengan magnitudo terbesar M5.8 dan terkecil M1,7,” kata Rahmat, Jumat (3/4/2026).

Menurutnya, gempa terakhir terjadi pada pukul 08.44 WIB di wilayah Maluku Utara. Gempa tersebut berkekuatan M 5,2 dan tidak berpotensi tsunami.

Rahmat menerangkan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,4.

“Episenter gempabumi terletak pada koordinat 1,02° LU ; 126,50° BT, atau tepatnya berlokasi di *laut* pada jarak 100 Km arah Barat Laut Ternate, Maluku Utara pada kedalaman 13 km,” ujar dia.

Dia menyebutkan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas deformasi kerak bumi.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210168/viral-9RcE_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement