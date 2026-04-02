5 Wilayah Diterjang Tsunami Usai Gempa Besar M7,6 Bitung, Ini Daftarnya!

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan tsunami terdeteksi di lima titik wilayah menyusul gempa bumi tektonik bermagnitudo M7,6 yang mengguncang Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), pada Kamis (2/4/2026) pukul 05.48 WIB.

“Hasil pemantauan tinggi muka air laut Tide Gauge tsunami terdeteksi di Halmahera Barat pada pukul 06.08 WIB dengan ketinggian 0.30 m, Bitung pada pukul 06.15 WIB dengan ketinggian 0.20 m, Sidangoli pada pukul 06.16 WIB dengan ketinggian 0.35 m, Minahasa Utara pada pukul 06:18 WIB dengan ketinggian 0.75 m, Belang pada pukul 06:36 WIB dengan ketinggian 0.68 m,” ujar Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani .

Faisal pun menjelaskan bahwa dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas deformasi kerak bumi.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault ).

Gempabumi ini dirasakan di Kota di Ternate dengan intensitas V-VI MMI (Getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak, kerusakan ringan), Ibu dengan intensitas V MMI (Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun).