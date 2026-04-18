Breaking News! Gempa Besar M5,8 Guncang Sulawesi Utara

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofosika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5.8 di Barat Daya Bolaanguki, Bolsel, Sulawesi Utara, Sabtu (18/4/2026) pagi. Belum diketahui kerusakan yang ditimbulkan dari gempa besar tersebut.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 06.21 WIB. Koordinat gempa berada di 0.10 Lintang Selatan dan 123.90 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.8, 18-Apr-26 06:21:27 WIB, Lok:0.10 LS,123.90 BT (53 km BaratDaya BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT), Kedlmn:102 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG dilihat iNews Media Group.

Adapun titik gempa berada di 53 kilometer Barat Daya Bolaanguki, Bolsel, Sulawesi Utara dengan kedalaman 102 kilometer.

BMKG juga menyebutkan, bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.“Tidak berpotensi tsunami,” demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

