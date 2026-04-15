HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa Besar M5,0 Guncang NTB

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |09:44 WIB
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofosika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,0 di Timur Laut Pulau Saringi, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada pukul 09.10 WIB, Rabu (15/4/2026).

BMKG menjelaskan, gempa itu terjadi Koordinat gempa berada di 7.32 Lintang Selatan dan 117.14 Bujur Timur.
“#Gempa Mag:5.0, 15-Apr-26 09:10:43 WIB, Lok:7.32 LS,117.14 BT (122 km TimurLaut PULAUSARINGI-NTB), Kedlmn:469 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG dilihat Okezone.

Adapun titik gempa berada di 122 kilometer Timur Laut Pulau Saringi, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan kedalaman 469 kilometer. 
BMKG juga menyebutkan, bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. “Tidak berpotensi tsunami,” ujarnya.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut.

(Fahmi Firdaus )

