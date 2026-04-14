Peristiwa 14 April: Presiden AS Abraham Lincoln Ditembak hingga Gempa Mengerikan di China

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 14 April, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya penembakan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln hingga gempa besar di China yang menewaskan ribuan orang.

Berikut rangkuman peristiwa 14 April yang dihimpun dari berbagai sumber:

1639: Swedia Kuasai Bohemia dalam Perang Tiga Puluh Tahun

Pada 14 April 1639, pasukan Swedia mengalahkan militer Jerman dan menguasai wilayah Bohemia (kini bagian dari Republik Ceko) dalam konflik Perang Tiga Puluh Tahun. Perang ini berlangsung dari 1618 hingga 1648 dan melibatkan berbagai kekuatan di kawasan Eropa Tengah.

1849: Hungaria Proklamasikan Kemerdekaan

Pada 14 April 1849, Hungaria memproklamasikan kemerdekaannya dari Austria.

Negara ini sempat berada di bawah pengaruh Uni Soviet sebelum akhirnya bergabung dengan NATO dan Uni Eropa setelah runtuhnya blok tersebut.

1865: Abraham Lincoln Ditembak

Pada 14 April 1865, Presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Lincoln, ditembak oleh John Wilkes Booth saat menonton pertunjukan di Ford's Theatre, Washington, D.C.

Lincoln meninggal dunia sehari kemudian. Ia dikenal sebagai pemimpin yang mempertahankan persatuan Amerika Serikat dan menghapus perbudakan.

1894: Film Komersial Pertama Ditayangkan

Film komersial pertama di dunia diputar di New York, Amerika Serikat, pada 14 April 1894 menggunakan kinetoskop ciptaan Thomas Alva Edison.

Alat ini menjadi cikal bakal teknologi film modern karena mampu menampilkan gambar bergerak.