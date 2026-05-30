Jalan Raya Lenteng Agung yang Ambles Mulai Diperbaiki, Malam Ini Dipasang Box Culvert

JAKARTA - Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kecamatan Jagakarsa melakukan penanganan permanen jalan ambles di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat (29/5/2026) malam. Perbaikan dilakukan dengan pemasangan box culvert berukuran 2 meter secara bertahap tanpa menutup total arus lalu lintas.

Kasatpel SDA Kecamatan Jagakarsa, Sartono, mengatakan penanganan sementara yang dilakukan sejak sore hari berhasil mengurai kemacetan di lokasi.

“Alhamdulillah, tadi sejak jam 15.30 untuk penanganan sementara, yang pokoknya kita mengurai kemacetan, alhamdulillah sudah terurai,” ujar Sartono.

Dia menjelaskan, perbaikan permanen akan dimulai sekitar pukul 21.00 hingga 22.00 WIB dengan pemasangan box culvert sebagai pengganti saluran lama yang rusak.

“Nanti malam akan dilakukan penanganan permanen dan pemasangan box culvert ukuran 2 meter,” katanya.

Meski pengerjaan dilakukan malam hari, Sartono memastikan tidak akan ada penutupan total jalan. Rekayasa lalu lintas dilakukan dengan sistem buka tutup satu jalur secara bergantian.

“Saat pemasangan, enggak kita tutup, cuman sebelah-sebelah jalannya. Sebelah kita kerjakan, sebelah nanti dipasang plat. Setelah sebelahnya dipasang box culvert, plat akan dipindah ke sebelahnya,” ujarnya.

Menurut dia, proses pemasangan diperkirakan memakan waktu sekitar dua hingga tiga hari apabila tidak terkendala cuaca maupun utilitas bawah tanah. “Diharapkan sudah selesai. Kalau tidak ada rintangan, kalau tidak ada rintangan cuaca maupun utilitas, ya,” ucapnya.