Usai Diuruk Sementara, Jalan Raya Lenteng Agung Sudah Bisa Dilalui Dua Lajur

JAKARTA - Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta bersama Dinas Bina Marga melakukan pengurukan sementara pada Jalan Raya Lenteng Agung yang ambles, Jumat (29/5/2026) sore, guna mengurai kemacetan arah Depok. Kini, dua lajur jalan sudah dapat dilintasi kendaraan.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, proses pengurukan selesai sekitar pukul 15.20 WIB. Pengurukan dilakukan menggunakan tanah, bebatuan, dan kerikil hingga permukaannya sejajar dengan badan jalan.

Setelah itu, petugas kembali memasang pelat baja di atas area jalan yang ambles hingga menutupi lebih dari satu lajur, melengkapi satu lajur lain yang sebelumnya sudah dipasangi pelat baja sejak pagi hari.

Dengan demikian, dua lajur Jalan Raya Lenteng Agung menuju Depok kini sudah dapat dilalui kendaraan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan, terutama menjelang jam pulang kerja. Adapun proses perbaikan permanen dijadwalkan mulai dilakukan pada Jumat malam.