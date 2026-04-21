Pria Misterius Tewas Mengenaskan di Lenteng Agung

JAKARTA - Warga Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan dihebohkan dengan penemuan jasad pria tanpa identitas di Kali Ciliwung. Jasad pria itu sudah dalam kondisi membusuk dan bengkak.

“Identitas mayat atau korban Mr. X, laki-laki. Iya (sudah membusuk)," kata Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi dikutip Selasa (21/4/2026).

Awalnya kata Nurma, polisi mendapat informasi dari warga ada sesosok jasad pria tanpa identitas hanyut di wilayah Kelapa Dua, Kota Depok, hingga ditemukan di Jakarta Selatan.

"Korban terseret aliran air Kali Ciliwung dari arah Kelapa Dua dan petugas UPK Badan Air Lingkungan Hidup melihat adanya mayat tersebut,”ujarnya.

“Dilakukan penyisiran di sepanjang aliran Kali Ciliwung ditemukan sesosok mayat di Kali Ciliwung, Lenteng Agung, oleh petugas UPK Badan Air Lingkungan Hidup," lanjutnya.

Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Jenazah saat ini sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk diproses. “Korban dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan visum et repertum," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

