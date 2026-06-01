Jalan Lenteng Agung Arah Depok Ditutup Sementara, Berikut Jalur Alternatifnya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |14:37 WIB
Jalan Lenteng Agung Arah Depok Ditutup Sementara, Berikut Jalur Alternatifnya
Jalan Lenteng Agung Raya ambles (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Jalan Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan menuju Depok tengah ditutup sementara. Untuk itu, para pengendara yang biasa melintasi rute ini perlu menghindarinya untuk sementara waktu.

Berdasarkan rilis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai Senin (1/6/2026) siang hingga Selasa 2 Juni 2026 dini hari, ruas jalan arah selatan atau menuju Depok ditutup sementara akibat pekerjaan perbaikan saluran bawah tanah. Penutupan dilakukan mulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB keesokan harinya.

Rekayasa lalu lintas ini dilakukan untuk mendukung penanganan jalan ambles yang terjadi di kawasan tersebut. Selama pekerjaan berlangsung, arus kendaraan dari arah Pasar Minggu menuju Depok akan dialihkan melalui sejumlah jalur alternatif.

Salah satunya melalui Jalan Raya Lenteng Agung, kemudian putar balik di sekitar perlintasan kereta Universitas Pancasila sebelum melanjutkan perjalanan ke Jalan Moh. Kahfi II dan Jalan Tanah Baru.

Alternatif lain yang bisa dipilih pengendara adalah melalui putaran tapal kuda di depan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta. Dari titik tersebut, kendaraan dapat melintas ke Jalan TB Simatupang, lalu menuju Jalan Kebagusan Raya atau Jalan Raya Cilandak KKO sebelum tersambung ke Jalan Moh. Kahfi I.

