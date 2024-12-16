Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gegara Jalan Rusak, Emak-Emak Nekat Blokade Akses ke TPSA Dengung

Fariz Abdullah , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |10:47 WIB
Gegara Jalan Rusak, Emak-Emak Nekat Blokade Akses ke TPSA Dengung
Emak-emak blokade akses ke TPSA Dengung (Foto: Fariz Abdullah/Okezone)
A
A
A

LEBAK - Puluhan emak-emak di Dengung Timur, Desa Sindangmulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten menggelar aksi unjuk rasa, Senin (16/12/2024). Mereka memblokade akses menuju tempat pengelolaan sampah akhir (TPSA) Dengung.

Para emak-emak nampak geram, mereka membentangkan karton, triplek hingga menanam padi sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang telah membiarkan kondisi jalan rusak selama belasan tahun.

Kondisi itu juga membuat lalu lintas truk pengangkut sampah menuju TPSA Dengung terhambat. Warga sempat menyetop beberapa kendaraan sampah yang hendak masuk maupun keluar.

Nani warga sekitar mengatakan kondisi jalan telah lama dibiarkan rusak. Saat ini kondisinya beralaskan tanah merah sehingga membuat warga sekitar tak nyaman.

"Kita minta jalan ini diperbaiki siapapun yang berhak memperbaiki jalan. Yang penting kami warga disini merasa nyaman. Kondisi jalan becek, banyak kecelakaan, anak mau ke sekolah aja," kata Nani di lokasi kejadian.

Menurut Nani, rusaknya jalan dikarenakan banyaknya kendaraan raksasa yang bebas lalulalang. "Truk sampah, truk tronton membawa triplek juga lewat dari pabrik. Sering masuk siang malam. Siapapun orang yang punya hak perbaiki jalan, kami mohon perbaiki jalan ini itu saja," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162313/jalan_ambles-gWyB_large.jpg
Waspada! Jalan Ambles di Cisalak Depok Usai Diguyur Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148923/jalan_rusak-Li2d_large.jpg
Rawan Kecelakaan, DPRD DKI Minta Jalan Rusak di Flyover Jembatan Dua-Tiga Penjaringan Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133240/jalan_rusak-VORt_large.jpg
DPR Soroti Lambannya Perbaikan Jalan Rusak Antar-Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112849/jalan_rusak-27fG_large.jpg
Jerit Warga di Jalur Neraka Parung Panjang, Rusak Merenggut Banyak Nyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/340/3026198/viral-wisata-jalan-rusak-di-lebak-warga-pasang-spanduk-selamat-datang-IHazxy7TKR.jpg
Viral Wisata Jalan Rusak di Lebak, Warga Pasang Spanduk Selamat Datang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/340/3014600/akses-jalan-ke-negeri-di-atas-awan-lebak-ambles-8VpsLuYFwp.jpg
Akses Jalan ke Negeri di Atas Awan Lebak Ambles
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement