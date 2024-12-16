Gegara Jalan Rusak, Emak-Emak Nekat Blokade Akses ke TPSA Dengung

LEBAK - Puluhan emak-emak di Dengung Timur, Desa Sindangmulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten menggelar aksi unjuk rasa, Senin (16/12/2024). Mereka memblokade akses menuju tempat pengelolaan sampah akhir (TPSA) Dengung.

Para emak-emak nampak geram, mereka membentangkan karton, triplek hingga menanam padi sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang telah membiarkan kondisi jalan rusak selama belasan tahun.

Kondisi itu juga membuat lalu lintas truk pengangkut sampah menuju TPSA Dengung terhambat. Warga sempat menyetop beberapa kendaraan sampah yang hendak masuk maupun keluar.

Nani warga sekitar mengatakan kondisi jalan telah lama dibiarkan rusak. Saat ini kondisinya beralaskan tanah merah sehingga membuat warga sekitar tak nyaman.

"Kita minta jalan ini diperbaiki siapapun yang berhak memperbaiki jalan. Yang penting kami warga disini merasa nyaman. Kondisi jalan becek, banyak kecelakaan, anak mau ke sekolah aja," kata Nani di lokasi kejadian.

Menurut Nani, rusaknya jalan dikarenakan banyaknya kendaraan raksasa yang bebas lalulalang. "Truk sampah, truk tronton membawa triplek juga lewat dari pabrik. Sering masuk siang malam. Siapapun orang yang punya hak perbaiki jalan, kami mohon perbaiki jalan ini itu saja," tuturnya.