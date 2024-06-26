Viral Wisata Jalan Rusak di Lebak, Warga Pasang Spanduk Selamat Datang

LEBAK - Warga Kampung Cadasari Ngampar, Desa Kertaraharja, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten, dibuat resah oleh kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki.

Hal itu pun membuat mereka memasang spanduk bertuliskan Selamat Datang di Wisata Jalan Rusak 2024, tepatnya di ruas jalan Cibenying Cadas ngampar. Banjarsari.

Aksi warga tersebut, akhirnya viral setelah diunggah di media sosial dan mendapat respons dari berbagai pihak.

Sadif, salah satu warga Desa Kertarahaja mengatakan, alasan dirinya memasang spanduk merupakan aksi protes kepada pemerintah desa karena sudah bertahun-tahun jalan tersebut tidak dibangun.

"Alasannya untuk protes saja ke pemerintah desa setempat disini, soalnya sudah berapa lama bertahun-tahun gak dibangun jalan," kata Sadif, Rabu (26/6/2024).

BACA JUGA: Polisi Selidiki Kasus Pencurian Toko Vape di Jalan Raya Sawangan Depok

Menurut Sadif, panjang jalan yang rusak sekitar 1 KM dan jalan tersebut menghubungkan dua kabupaten yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

"Ini satu kilometer lebihan, menghubungkan antar kabupaten juga antar kecamatan. Menghubungkan Desa Panacaran, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang sama Desa Keretarahaja, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak," sambungnya.

BACA JUGA: 13 Titik Jalan Rusak ke Akses Wisata Pantai Malang Selatan yang Perlu Diwaspadai

Di sisi lain, supir angkutan perkebunan yang hampir setiap hari melintas dijalan tersebut, mengharapkan jalan tersebut segera diperbaiki karena dapat membuat kendaraan cepat rusak dan membahayakan pengendara.

"Kalau jalan rusak gini mah sering kerusakan banyak, udah klaher apalagi kaya lubang-lubang itukan kena klaher mah cepat abis. Banyak kerugian, apalagi musim hujan, yang paling kita takuti musim hujan, habis dari jalan tanah ke jalan batu licin. Sering kita mundur lagi karena ada muatan berat, bukan muatan kecil-kecil," kata Andri seorang sopir.