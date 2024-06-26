Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Wisata Jalan Rusak di Lebak, Warga Pasang Spanduk Selamat Datang

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |09:16 WIB
Viral Wisata Jalan Rusak di Lebak, Warga Pasang Spanduk Selamat Datang
Viral wisata jalan rusak di Banten (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

LEBAK - Warga Kampung Cadasari Ngampar, Desa Kertaraharja, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten, dibuat resah oleh kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki.

Hal itu pun membuat mereka memasang spanduk bertuliskan Selamat Datang di Wisata Jalan Rusak 2024, tepatnya di ruas jalan Cibenying Cadas ngampar. Banjarsari.

Aksi warga tersebut, akhirnya viral setelah diunggah di media sosial dan mendapat respons dari berbagai pihak.

Sadif, salah satu warga Desa Kertarahaja mengatakan, alasan dirinya memasang spanduk merupakan aksi protes kepada pemerintah desa karena sudah bertahun-tahun jalan tersebut tidak dibangun.

"Alasannya untuk protes saja ke pemerintah desa setempat disini, soalnya sudah berapa lama bertahun-tahun gak dibangun jalan," kata Sadif, Rabu (26/6/2024).

Menurut Sadif, panjang jalan yang rusak sekitar 1 KM dan jalan tersebut menghubungkan dua kabupaten yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

"Ini satu kilometer lebihan, menghubungkan antar kabupaten juga antar kecamatan. Menghubungkan Desa Panacaran, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang sama Desa Keretarahaja, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak," sambungnya.

Di sisi lain, supir angkutan perkebunan yang hampir setiap hari melintas dijalan tersebut, mengharapkan jalan tersebut segera diperbaiki karena dapat membuat kendaraan cepat rusak dan membahayakan pengendara.

"Kalau jalan rusak gini mah sering kerusakan banyak, udah klaher apalagi kaya lubang-lubang itukan kena klaher mah cepat abis. Banyak kerugian, apalagi musim hujan, yang paling kita takuti musim hujan, habis dari jalan tanah ke jalan batu licin. Sering kita mundur lagi karena ada muatan berat, bukan muatan kecil-kecil," kata Andri seorang sopir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162313/jalan_ambles-gWyB_large.jpg
Waspada! Jalan Ambles di Cisalak Depok Usai Diguyur Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148923/jalan_rusak-Li2d_large.jpg
Rawan Kecelakaan, DPRD DKI Minta Jalan Rusak di Flyover Jembatan Dua-Tiga Penjaringan Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133240/jalan_rusak-VORt_large.jpg
DPR Soroti Lambannya Perbaikan Jalan Rusak Antar-Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112849/jalan_rusak-27fG_large.jpg
Jerit Warga di Jalur Neraka Parung Panjang, Rusak Merenggut Banyak Nyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/340/3095874/demonstrasi-zQ17_large.jpg
Gegara Jalan Rusak, Emak-Emak Nekat Blokade Akses ke TPSA Dengung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/340/3014600/akses-jalan-ke-negeri-di-atas-awan-lebak-ambles-8VpsLuYFwp.jpg
Akses Jalan ke Negeri di Atas Awan Lebak Ambles
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement