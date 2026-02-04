Wagub Rano Minta Dinas Bina Marga Sigap Perbaiki Jalan Rusak, Tak Perlu Disuruh

JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, mengingatkan Dinas Bina Marga untuk cepat mengatasi jalan rusak di tengah musim hujan. Menurut Rano, hal itu merupakan perintah dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

1. Sigap Tangani Jalan Rusak

"Alhamdulillah, Dinas Bina Marga sudah dan akan terus bergerak tanpa perlu menunggu instruksi. Pak Gubernur sudah menegaskan, kalau ada jalan rusak tidak perlu disuruh, langsung diperbaiki," ucap Rano, dikutip Rabu (4/2/2026).

Rano juga menyebut perbaikan yang dilakukan secara cepat ini bersifat sementara sebagai penanganan darurat. Mantan Gubernur Banten ini menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan perbaikan lanjutan jika curah hujan sudah mulai menurun.

"Mudah-mudahan walaupun ini bersifat sementara, nanti setelah musim hujan selesai akan kita lapisi kembali sehingga jauh lebih kuat. Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf karena pekerjaan dilakukan bertahap atau dicicil. Semoga tidak terjadi kerusakan kembali," katanya.

Perbaikan jalan dilakukan secara bertahap guna meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan. Pada musim hujan, penanganan dilakukan melalui sistem darurat yang bersifat cepat dan sementara dengan menggunakan material aspal instan (cold mix) yang dapat langsung diaplikasikan pada jalan berlubang.