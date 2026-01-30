Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalan Berlubang Picu Kecelakaan di Jakarta, Begini Respons Pramono

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |00:05 WIB
Jalan Berlubang Picu Kecelakaan di Jakarta, Begini Respons Pramono
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Puluhan kejadian kecelakaan berkendara terjadi di Jakarta sepanjang 1–28 Januari 2026. Curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir di Jakarta belakangan ini membuat banyak titik jalan berlubang.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengimbau para pengendara untuk selalu berhati-hati saat berkendara, mengingat kondisi jalan saat ini banyak yang berlubang.

“Dalam kesempatan ini Pemerintah Jakarta berkali-kali juga sudah menyampaikan agar semuanya berhati-hati,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (29/1/2026).

“Karena memang harus diakui, akibat curah hujan yang sangat tinggi saat ini ada beberapa titik jalan yang berlubang,” sambungnya.

 

Telusuri berita news lainnya
