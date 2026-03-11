Angkut 30.774 Orang untuk Mudik Gratis, Pemprov DKI Siapkan 709 Bus

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengerahkan sebanyak 70 bus untuk mudik gratis pada Lebaran 2026. Jumlah bus itu dikerahkan untuk mengangkut total 30.774 orang mendaftar mudik gratis.

"Jadi sekarang 709 bus yang dipersiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Itulah yang tadi diputuskan dalam rapat," tutur Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dikutip Rabu (11/3/2026).

Pramono menyebutkan, awalnya kuota mudik hanya untuk 26.000 orang. Namun, setelah proses verifikasi, angka tersebut melonjak drastis.

"Jumlah pemudiknya mengalami kenaikan. Yang awalnya hanya kita perkirakan 26.000, tetapi karena antusiasme yang tinggi, sekarang yang sudah terverifikasi dan kita sepakati jumlahnya menjadi 30.774 pemudik," ujarnya.

Naiknya jumlah kuota pemudik ini diikuti penambahan armada bus demi mengakomodasi warga. Keberangkatan dipusatkan di Monas pada 17 Maret 2026.