Mengenal Pulau Kharg, Terminal Minyak Penting Iran yang Berpotensi Picu Krisis Ekonomi Global

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |04:05 WIB
Pulau Kharg merupakan terminal minyak terpenting Iran.
JAKARTA – Amerika Serikat (AS) telah memusatkan serangan ke kepulauan di lepas pantai Iran pekan ini, termasuk Pulau Kharg, yang merupakan fasilitas penting bagi jaringan minyak Teheran. Presiden Donald Trump memperingatkan bahwa militer AS akan menghancurkan Pulau Kharg jika Iran tidak membuka blokade Selat Hormuz yang mengganggu jalur pelayaran minyak global.

Pulau Kharg adalah pulau karang kecil yang terletak sekitar 21 mil (33 kilometer) dari pantai Iran, terminal utama yang dilewati hampir semua ekspor minyak negara itu. Iran telah mengekspor 13,7 juta barel sejak perang dimulai, dan beberapa kapal tanker terlihat dalam citra satelit sedang memuat di Kharg pada pekan ini, menurut perusahaan intelijen maritim TankerTrackers.com..

Iran mendapatkan sebagian besar pendapatannya dari minyak, dengan pengiriman mengalir ke negara-negara seperti China. Serangan terhadap Kharg tidak hanya akan merusak pemerintahan Iran saat ini, tetapi juga dapat merusak kelangsungan pemerintahan apa pun yang mungkin menggantikannya di masa depan.

Pulau Kharg memiliki tangki penyimpanan di selatan, bersama dengan perumahan untuk ribuan pekerja, serta kilang dan depot yang menjadikan Kharg salah satu aset paling berharga dan sensitif milik Iran.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/18/3207113//bunker_bawah_tanah_tempat_penyimpanan_rudal_iran-EX8m_large.jpg
