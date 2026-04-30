Breaking News! Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakbar Kebakaran

JAKARTA - Kebakaran melanda salah satu unit di Apartemen Mediterania yang berlokasi di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (30/4/2026). Peristiwa tersebut langsung ditangani tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian.

Pihak Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta membenarkan adanya kejadian tersebut.

"Betul, Apartemen Mediterania Tanjung Duren terbakar," ujar petugas damkar saat dikonfirmasi.

Hingga saat ini, belum diketahui apakah terdapat korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Petugas masih fokus melakukan proses pemadaman api di lokasi kejadian.

"Saat ini kami masih dalam proses pemadaman," tambahnya.

Sebanyak 65 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani kebakaran ini, dengan dukungan 13 unit mobil pemadam. Petugas terus berupaya menjinakkan api agar tidak merambat ke bagian lain bangunan.

(Arief Setyadi )

