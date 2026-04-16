Breaking News! Asrama Polri di Ciledug Terbakar

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah padat penduduk yang diduga merupakan asrama Polri di Kelurahan Sudimara, Ciledug, Kota Tangerang sore ini. Pemadam berjibaku memadamkan api.

“Betul, masih dalam penanganan,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Andia S Rahman saat dihubungi, Kamis (16/4/2026)

Andia menerangkan, untuk memadamkan api, sebanyak 10 unit dengan 40 personel pemadam dikerahkan ke lokasi.

Dia belum bisa berkomentar banyak terkait kronologi hingga penyebab dari kebakaran itu. Ia menuturkan, petugas masih berjibaku memadamkan api.

“Ada (perambatan). Masih dalam penanganan,” tuturnya.

Dari video yang diterima, asap berwarna hitam pekat membubung tinggi dari lokasi kejadian. Petugas menyisir untuk memadamkan api.

(Erha Aprili Ramadhoni)

