Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Presiden Iran Dikabarkan Mundur karena Konflik dengan IRGC, Begini Faktanya!

Awaludin , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |12:07 WIB
Presiden Iran Dikabarkan Mundur karena Konflik dengan IRGC, Begini Faktanya!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian (foto: AP News)
A
A
A

IRAN - Presiden Iran Masoud Pezeshkian dilaporkan telah mengajukan pengunduran diri kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, di tengah meningkatnya pengaruh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dalam pemerintahan negara tersebut.

Laporan tersebut diungkap media oposisi yang berbasis di London, Iran International, pada Minggu 31 Mei 2026. Mengutip sumber anonim yang disebut mengetahui isi surat tersebut, Pezeshkian menyatakan, dirinya tidak lagi memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan pemerintahan maupun memenuhi tanggung jawab sebagai presiden.

Menurut sumber itu, surat yang dikirim ke kantor Khamenei menyoroti kondisi di mana IRGC disebut telah mengambil alih sebagian besar proses pengambilan keputusan strategis negara. Akibatnya, presiden dan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan disebut tidak lagi dilibatkan dalam berbagai keputusan penting.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Iran membantah laporan yang menyebut Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengundurkan diri dari jabatannya.

Mengutip sumber pemerintah, Tasnim News Agency yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) melaporkan bahwa Pezeshkian tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan tidak mengajukan pengunduran diri.

Bantahan serupa disampaikan Seyed Mehdi Tabatabaei, Wakil Kepala Komunikasi dan Informasi Kantor Presiden Iran. Melalui unggahan di platform X, Tabatabaei menepis laporan yang sebelumnya dimuat media Iran International.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/18/3221812//tentara_israel-zEQk_large.jpg
Hizbollah Hujani Tentara Israel dengan Drone dan Roket di Wilayah Perbatasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/18/3221680//tentara_israel-Bd4z_large.jpg
Tentara Israel Tewas di Tengah Operasi Besar Melawan Hizbullah di Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/18/3221602//ilustrasi-5WdO_large.jpg
Israel Klaim Tewaskan Komandan Senior Hamas dalam Serangan di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/337/3221521//viral-QLzt_large.jpg
6 WNI Relawan Global Sumud Land Convoy yang Tertahan di Libya Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/18/3221462//ilustrasi-Dfm2_large.jpg
Iran Gunakan Sistem Pertahanan Baru Tembak Jatuh Drone AS, Seberapa Canggih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/18/3221492//pasukan_israel_tutup_masjid_ibrahimi-EH56_large.jpg
Pasukan Israel Tutup Masjid Ibrahimi di Hebron, Jamaah Dipaksa Keluar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement