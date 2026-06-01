HOME NEWS INTERNATIONAL

Hizbollah Hujani Tentara Israel dengan Drone dan Roket di Wilayah Perbatasan

Awaludin , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |07:47 WIB
Tentara Israel (foto: AP News)
BEIRUT – Kelompok Hizbollah mengklaim telah melancarkan serangkaian serangan terhadap posisi militer Israel di wilayah perbatasan, termasuk menggunakan drone dan rentetan roket.

Dilansir dari Aljazeera, Senin (1/6/2026). Hizbollah menyebut serangan pertama dilakukan pada pukul 15.30 waktu setempat (12.30 GMT), dengan menargetkan pasukan Israel yang disebut berada di dalam tenda di wilayah Maroun El Ras.

Kelompok tersebut mengklaim serangan itu dilakukan menggunakan sejumlah besar drone penyerang, yang diarahkan ke posisi pasukan Israel.

Sebelumnya, pada pukul 14.30 waktu setempat (11.30 GMT), Hizbollah juga menyatakan telah menargetkan sebuah lokasi di Hanita, yang berada di wilayah utara Israel.

Selain itu, Hizbollah mengaku meluncurkan dua salvo roket yang disebut menghantam infrastruktur militer Israel di wilayah Safad yang mereka sebut sebagai “wilayah pendudukan”.

 

