Ryamizard Ryacudu Wafat, Keluarga dan Kerabat Berdatangan ke RSPAD

JAKARTA – Suasana duka menyelimuti Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Minggu (31/5/2026), setelah mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meninggal dunia.

Ryamizard mengembuskan napas terakhir pada pukul 14.03 WIB di RSPAD dalam usia 76 tahun. Kabar wafatnya tokoh militer senior tersebut dibenarkan oleh Karo Infohan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.

"Benar, kami mendapat informasi berita duka cita bahwa telah meninggal dunia Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu,” ujar Rico saat dikonfirmasi, Minggu (31/5/2026).

Usai dinyatakan meninggal dunia, jenazah Ryamizard langsung menjalani proses pemulasaraan di RSPAD sebelum nantinya disemayamkan dan dimakamkan.