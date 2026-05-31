Presiden Prabowo: Selamat Hari Raya Waisak 2570 BE

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era (BE) kepada seluruh umat Buddha di Indonesia yang merayakannya pada hari ini, Minggu (31/5/2026).

Ucapan tersebut disampaikan Prabowo melalui akun Instagram Story @prabowo. Dalam unggahannya, tampak latar belakang sketsa Candi Borobudur yang menjadi simbol sakral perayaan Waisak nasional.

"Untuk saudara-saudara yang beragama Buddha, selamat Hari Raya Waisak 31 Mei 2026/2570 BE," tulis Prabowo dalam unggahannya.

Diketahui, puncak perayaan Waisak akan dipusatkan di Candi Borobudur pada 31 Mei 2026. Puluhan ribu umat Buddha diperkirakan hadir dalam momen sakral tersebut.

Sehari menjelang Perayaan Puncak Tri Suci Waisak 2570 BE Tahun 2026 di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, para bhikkhu dan umat Buddha melaksanakan ritual pengambilan Air Berkah di Umbul Jumprit, Kabupaten Temanggung, Sabtu (30/5/2026).