Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo: Selamat Hari Raya Waisak 2570 BE

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |08:18 WIB
Presiden Prabowo: Selamat Hari Raya Waisak 2570 BE
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era (BE) kepada seluruh umat Buddha di Indonesia yang merayakannya pada hari ini, Minggu (31/5/2026).

Ucapan tersebut disampaikan Prabowo melalui akun Instagram Story @prabowo. Dalam unggahannya, tampak latar belakang sketsa Candi Borobudur yang menjadi simbol sakral perayaan Waisak nasional.

"Untuk saudara-saudara yang beragama Buddha, selamat Hari Raya Waisak 31 Mei 2026/2570 BE," tulis Prabowo dalam unggahannya.

Diketahui, puncak perayaan Waisak akan dipusatkan di Candi Borobudur pada 31 Mei 2026. Puluhan ribu umat Buddha diperkirakan hadir dalam momen sakral tersebut.

Sehari menjelang Perayaan Puncak Tri Suci Waisak 2570 BE Tahun 2026 di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, para bhikkhu dan umat Buddha melaksanakan ritual pengambilan Air Berkah di Umbul Jumprit, Kabupaten Temanggung, Sabtu (30/5/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/338/3221614//viral-tNTm_large.jpg
Hari Raya Waisak, CFD di Jakarta dan Bekasi Ditiadakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/337/3221552//prabowo-YjZA_large.jpg
Prabowo Tiba di Indonesia Usai Kunker ke Prancis, Disambut Gibran hingga Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/337/3221530//prabowo-dKB6_large.jpg
Momen Prabowo Foto Bersama Pengawal Prancis Sebelum  ke Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/337/3221487//presiden_prabowo_subianto-hmaG_large.jpg
Usai ke Prancis, Gerindra Sebut Prabowo Akan Kunjungi Austria dan Hungaria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/455/3221510//prabowo_subianto-uG5n_large.jpg
Dewan Bisnis Jadi Mesin Penggerak Investasi dan Perdagangan RI-Prancis, Hasilkan 4 Kesepakatan Rp62,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/337/3221498//pemerintah-bsSW_large.jpg
Rahayu Saraswati: Indonesia Butuh Kontribusi Pemikiran Terbaik dari Generasi Muda!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement