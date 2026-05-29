Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rahayu Saraswati: Indonesia Butuh Kontribusi Pemikiran Terbaik dari Generasi Muda!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |20:51 WIB
Rahayu Saraswati: Indonesia Butuh Kontribusi Pemikiran Terbaik dari Generasi Muda!
Forum Refleksi 109 Tahun Prof. Soemitro Djojohadikusumo yang diadakan The Kertanegara Institute
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, menekankan bahwa legasi terbesar Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, tidak hanya terletak pada gagasan ekonomi sebagai konstruksi konseptual.

“Tetapi juga pada etos berpikir yang menempatkan pembangunan sebagai kerja kebangsaan yang harus memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya saat Forum Refleksi 109 Tahun Prof. Soemitro Djojohadikusumo yang diadakan The Kertanegara Institute, dikutip, Jumat (29/5/2026).

Dia menegaskan, bahwa ekonomi, dalam perspektif Prof. Soemitro, bukan sekadar berbicara mengenai angka dan pertumbuhan makro, melainkan tentang bagaimana arah pembangunan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Indonesia saat ini tengah berada dalam fase transformasi yang membutuhkan kontribusi pemikiran terbaik dari generasi muda,”ujarnya.

Sara--  panggilan akrabnya -- mengatakan,  di tengah persaingan global yang semakin ketat dan dinamika geopolitik yang terus berkembang, pembangunan dan industrialisasi, menurutnya, harus tetap diarahkan agar memberi dampak konkret bagi masyarakat kecil.

Dia juga menekankan pentingnya melihat bagaimana inisiatif pembangunan dari tingkat lokal termasuk di level desa.

“Karena dapat memberi kontribusi terhadap penguatan kemandirian nasional secara lebih luas,” tutup Sara yang juga merupakan cucu dari Prof. Soemitro tersebut.

Founder and Chairman The Kertanegara Institute, Raga Awandayu Prakasa menambahkan, bahwa pertemuan ini menjadi kesempatan untuk mengenang sekaligus merefleksikan kembali warisan pemikiran Prof. Soemitro.

“Terutama dalam melihat bagaimana gagasan-gagasan besar tersebut tetap relevan bagi generasi muda hari ini,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR DPR RI Prabowo Subianto
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/337/3221445//presiden_prancis_emmanuel_macron_dan_presiden_prabowo_subianto-Qmd7_large.jpeg
Indonesia dan Prancis Bakal Gelar Latihan Militer Pegasus September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/337/3221411//presiden_prancis_emmanuel_macron_dan_presiden_prabowo_subianto-FGxn_large.jpg
Macron Sebut Prabowo Punya Sikap Tegas dan Berani Terkait Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/337/3221400//gedung_pancasila-OMHx_large.jpg
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 Digelar di Gedung Pancasila, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/455/3221397//prabowo_subianto-Y5yA_large.jpg
Prabowo dan Macron Hadiri Forum Bisnis Indonesia-Prancis, Libatkan 30 Industri Raksasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/337/3221385//presiden_prabowo_subianto-JNav_large.jpg
Prabowo Akan Jadi Inspektur Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/18/3221366//waiting for upload
Prabowo dan Macron Sepakat Dorong Solusi Dua Negara untuk Selesaikan Konflik Israel-Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement