Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 Digelar di Gedung Pancasila, Ini Alasannya

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada Senin (1/6/2026).

“Pelaksanaan Hari Lahir Pancasila, terutama upacara ini, kita laksanakan di Gedung Pancasila,” kata Sekretaris Utama (Sestama) BPIP, Tonny Agung Arifianto, kepada wartawan di Kantor BPIP, Jumat (29/5/2026).

Tonny menjelaskan, lokasi tersebut sengaja dipilih untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait sejarah lahirnya Pancasila.

“Gedung Pancasila merupakan tempat dilangsungkannya sidang BPUPK yang dipimpin Radjiman Wedyodiningrat,” ujarnya.