Prabowo dan Macron Sepakat Dorong Solusi Dua Negara untuk Selesaikan Konflik Israel-Palestina

PARIS - Indonesia dan Prancis memiliki pandangan serupa mengenai pentingnya penerapan solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Palestina–Israel, demikian disampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis dan bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Kamis (28/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Macron sepakat bahwa stabilitas kawasan Timur Tengah merupakan kepentingan bersama yang penting, mengingat dampaknya terhadap ketahanan energi dunia dan rantai pasok global.

"Saya juga sangat gembira bahwa Prancis menjadi salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan Barat untuk mendukung solusi dua negara bagi kemerdekaan Palestina," kata Prabowo.

Prabowo pun menegaskan kembali pendirian Indonesia bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa penerapan solusi dua negara dan keadilan bagi rakyat Palestina. "Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara dan tanpa keadilan bagi rakyat Palestina," ujar Prabowo.

Di luar isu Palestina, kunjungan kenegaraan ini juga bertujuan memperkuat hubungan bilateral kedua negara, termasuk melalui pembentukan France-Indonesia High Level Business Council guna mendorong kerja sama investasi dan ekonomi. Indonesia dan Prancis saat ini menjalin kerja sama strategis di berbagai bidang, terutama pertahanan, sains dan teknologi, serta pendidikan. Kerja sama ekonomi kedua negara turut diperkuat melalui kerangka Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).