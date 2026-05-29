HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Saya Gembira Prancis Pelopor Eropa Dukung Kemerdekaan Palestina

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |11:20 WIB
PARIS - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kegembiraannya bahwa Prancis menjadi pelopor negara-negara Eropa untuk mendukung two state solution atau solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina.

Demikian diungkapkan Prabowo saat Joint Press Statement bersama Presiden Macron tiba di Istana Elysee, Paris, Kamis (28/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo pun sependapat dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa stabilitas Timur Tengah memiliki dampak besar terhadap kondisi Global terutama sektor energi hingga rantai pasok dunia.

“Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok Global karena itu perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian menyampaikan apresiasi kepada Prancis yang dinilai menjadi salah satu pelopor di Eropa dan Barat dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.

“Saya juga sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara, kemerdekaan Palestina,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia berpandangan bahwa perdamaian di Timur Tengah sulit tercapai jika tidak ada keadilan bagi Palestina.

“Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina,”ujarnya.

 

