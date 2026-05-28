Polemik Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN, Ini Respons DPR

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman buka suara terkait polemik sapi kurban Presiden Prabowo Subianto, yang menggunakan dana APBN. Ia menegaskan, bahwa secara hukum tidak ada yang salah dalam kebijakan tersebut.

“Penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema Bantuan Presiden tidak salah secara hukum maupun syariah,” kata Habiburokhman, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, bantuan hewan kurban tersebut merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, serta kelompok masyarakat lainnya di seluruh Indonesia dalam momentum Hari Raya Iduladha.

Ia menegaskan, bahwa negara memang memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat, terutama dalam momentum keagamaan dan kemanusiaan.

“Secara hukum, program bantuan untuk masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara,” ujarnya.