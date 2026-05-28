Macron Sambut Langsung Kedatangan Prabowo di Istana Elysee

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disambut hangat Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya, Brigitte Macron, saat tiba di Istana Elysee, Paris, Kamis (28/5/2026).

Berdasarkan siaran YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tampak didampingi putra semata wayangnya, Didit Hediprasetyo, saat tiba di Istana Elysee.

Begitu turun dari mobil yang membawanya, Prabowo langsung disambut Presiden Macron. Keduanya terlihat berjabat tangan dan saling berpelukan.

Tak lama kemudian, Brigitte Macron turut menyambut kedatangan Prabowo. Mereka tampak berbincang sejenak dalam suasana akrab. Presiden Macron juga menyambut Didit Hediprasetyo dengan jabat tangan hangat.

Setelah itu, mereka melakukan sesi foto bersama. Suasana hangat dan penuh keakraban tampak mewarnai pertemuan kedua pemimpin negara tersebut.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkap alasan Presiden Prabowo tetap melakukan kunjungan ke Paris saat momentum Hari Raya Iduladha. Menurut Sugiono, Prabowo tengah memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron.