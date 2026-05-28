Kunjungan Kenegaraan ke Prancis, Prabowo Jalani Upacara Penyambutan di Istana Elysee

PARIS - Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Elysee, Paris, Prancis, pada Kamis (28/5/2026) sore waktu setempat. Kedatangan Prabowo menandai dimulainya kunjungan resmi kenegaraan di Prancis.

Berdasarkan siaran YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba dengan menumpangi mobil Mercedes-Benz berwarna putih. Setibanya di lokasi, Prabowo disambut Menteri Pertahanan Prancis, Sebastien Lecornu.

Prabowo tampak berbincang sejenak dengan Lecornu sebelum keduanya berjalan menuju barisan pasukan kehormatan. Dalam prosesi penyambutan tersebut, lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan.

Prabowo terlihat memberikan hormat saat lagu kebangsaan diputar. Setelah prosesi selesai, Prabowo memperkenalkan para pejabat dan tokoh yang mendampinginya dalam kunjungan tersebut.

Mereka di antaranya putranya, Didit Hediprasetyo; Menteri Luar Negeri Sugiono; CEO BPI Danantara Rosan Roeslani; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; serta Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

Selanjutnya, Presiden Prabowo bersama Menteri Pertahanan Prancis menaiki kendaraan taktis Acmat untuk melakukan pemeriksaan pasukan.