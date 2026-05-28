Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungan Kenegaraan ke Prancis, Prabowo Jalani Upacara Penyambutan di Istana Elysee

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |21:17 WIB
Kunjungan Kenegaraan ke Prancis, Prabowo Jalani Upacara Penyambutan di Istana Elysee
Prabowo Subianto di Istana Elysee (foto: dok ist)
A
A
A

PARIS - Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Elysee, Paris, Prancis, pada Kamis (28/5/2026) sore waktu setempat. Kedatangan Prabowo menandai dimulainya kunjungan resmi kenegaraan di Prancis.

Berdasarkan siaran YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba dengan menumpangi mobil Mercedes-Benz berwarna putih. Setibanya di lokasi, Prabowo disambut Menteri Pertahanan Prancis, Sebastien Lecornu.

Prabowo tampak berbincang sejenak dengan Lecornu sebelum keduanya berjalan menuju barisan pasukan kehormatan. Dalam prosesi penyambutan tersebut, lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan.

Prabowo terlihat memberikan hormat saat lagu kebangsaan diputar. Setelah prosesi selesai, Prabowo memperkenalkan para pejabat dan tokoh yang mendampinginya dalam kunjungan tersebut.

Mereka di antaranya putranya, Didit Hediprasetyo; Menteri Luar Negeri Sugiono; CEO BPI Danantara Rosan Roeslani; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; serta Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

Selanjutnya, Presiden Prabowo bersama Menteri Pertahanan Prancis menaiki kendaraan taktis Acmat untuk melakukan pemeriksaan pasukan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221278//prabowo-aC0J_large.jpg
Sosok 4 Pilot Perempuan Pesawat Kepresidenan Prabowo, Srikandi Penjaga Langit RI-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221132//wamensesneg-m1rV_large.jpg
Istana Buka Suara soal Kegaduhan 1.098 Sapi Kurban Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/337/3221111//prabowo-q1b7_large.jpg
Prabowo Kurban 1.098 Sapi Pakai APBN, MUI: Sesuai Syariat, Tidak Ada Masalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/337/3221107//prabowo-lmUx_large.jpg
Prabowo ke Prancis saat Idul Adha, Menlu Sugiono: Penuhi Undangan Macron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/337/3221101//viral-r5LZ_large.jpg
Prabowo Kurban 1.098 Sapi dari APBN, Gerindra: Pernah Dilakukan di Era Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/337/3221084//pemerintah-mRqN_large.jpg
Prabowo ke Prancis saat Idul Adha, Fadli Zon: Bahas Situasi Geopolitik Global!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement