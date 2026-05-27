Prabowo ke Prancis saat Idul Adha, Fadli Zon: Bahas Situasi Geopolitik Global!

JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa kunjungan kenegaraan membuat Presiden Prabowo Subianto tak bisa melaksanakan shalat idul adha di Indonesia. Ia menyebut presiden hari ini menunaikan salat idul adha di Prancis.

"Ya kan tahun lalu di sini, tahun ini kebetulan bertempatan juga dengan kunjungan kenegaraan, state visit, artinya kita kan bisa di mana saja tidak harus selalu di sini dan Presiden melaksanakan sholat iduladha di Prancis," kata Fadli Zon di Masjid Istiqlal Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Menurutnya kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis menandakan kedua negara memiliki hubungan yang baik.

Namun tidak hanya itu, kunjungan Presiden Prabowo juga akan membuahkan hasil yang menguntungkan bagi kedua negara.

"Saya kira memang hubungan kita sedang baik dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara ya, saya kira ini sangat baik," ucapnya.