Prabowo Bakal Bertemu Macron, Bahas Kerja Sama Energi hingga Pertahanan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |20:44 WIB
Prabowo Bakal Bertemu Macron, Bahas Kerja Sama Energi hingga Pertahanan
Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Prabowo Subianto (foto: Kemlu)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly, Paris, Republik Prancis, pada Selasa (26/5/2026), sekitar pukul 10.00 pagi waktu setempat dan atau pukul 15:00 WIB usai menempuh perjalanan udara selama sekitar 16 jam. 

Prabowo disambut langsung oleh Menteri Tenaga Kerja dan Solidaritas Prancis, Jean-Pierre Farandou dan juga pasukan jajar kehormatan.

Kehadiran Prabowo di Paris juga mendapat sambutan hangat dari warga negara Indonesia yang telah berkumpul sejak pagi di hotel tempat Prabowo bermalam.

Kunjungan kenegaraan ke Prancis ini merupakan balasan atas kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia tahun lalu.

Kunjungan ini menandai babak penting dalam penguatan Kemitraan Strategis Indonesia–Prancis, yang terus berkembang melalui intensitas hubungan dan kedekatan kedua Presiden, termasuk dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya pada 14 Juli 2025, 23 Januari 2026, dan 14 April 2026.

"Dalam kunjungan ini, kedua Presiden akan mengumumkan keinginan bersama untuk meningkatkan hubungan bilateral menuju Comprehensive Strategic Partnership. Mencerminkan semakin pentingnya Indonesia dan Prancis bagi satu sama lain di tengah ketidakpastian global," demikian keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (26/5/2026).

 

