Viral Jogging Track Alun-alun Bekasi Jadi Tempat Belajar Nyetir, Satpol PP Turun Tangan

BEKASI - Viral di media sosial memperlihatkan Trek lari atau jogging track di alun-alun Kota Bekasi, Jawa Barat dijadikan tempat latihan mengemudi mobil. Satpol PP Kota Bekasi pun turun tangan.

Berdasarkan video yang dilihat Okezone di akun Instagram @bekasi.terkini, tampak mobil hitam melaju di lintasan lari. Hal itu membuat warga yang berada di jogging track terganggu.

“Ini ngga ngerti ya konsepnya, ini mobil muter-muter di sini (di jogging track),” keluh perekam video tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Bekasi, Robbie Adriansyah mengatakan, pihaknya akan berjaga di Alun-alun Kota Bekasi.

“Langkahnya adalah di lakukan penjagaan di lokasi alun-alun oleh anggota satpol, pengamanan objek vital seperti alun-alun yang digunakan masyarakat untuk sarana olahraga menjadi perhatian khusus dalam pengawasannya,” kata Robbie kepada wartawan, Senin (25/5/2026).