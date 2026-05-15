Disanksi Buntut Main Gim saat Rapat, Anggota DPRD Jember Syahri: Saya Menyesal

JAKARTA - Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi diberi teguran keras dan terakhir imbas merokok dan bermain gim saat rapat oleh Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra. Ia menyatakan akan menaati putusan tersebut.

"Saya taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Partai," ujar Syahri usai menjalani sidang etik di DPP Partai Gerindra, Jumat (15/5/2026).

Kendati Syahri pun mengaku menyesali perbuatannya yang merokok dan bermain gim saat rapat. Ia pun meminta maaf kepada publik.

"Saya menyesal, mungkin ada salah saya mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Makasih," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Kehormatan Partai Gerindra memberikan teguran keras dan terakhir terhadap anggota DPRD Jember Achmad Syahri As-Siddiq. Sanksi itu diberikan atas perbuatan Syahri yang merokok dan bermain gim saat rapat berlangsung.