Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disanksi Buntut Main Gim saat Rapat, Anggota DPRD Jember Syahri: Saya Menyesal

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |15:43 WIB
Disanksi Buntut Main Gim saat Rapat, Anggota DPRD Jember Syahri: Saya Menyesal
Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi diberi teguran keras dan terakhir imbas merokok dan bermain gim saat rapat oleh Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra. Ia menyatakan akan menaati putusan tersebut.

"Saya taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Partai," ujar Syahri usai menjalani sidang etik di DPP Partai Gerindra, Jumat (15/5/2026).

Kendati Syahri pun mengaku menyesali perbuatannya yang merokok dan bermain gim saat rapat. Ia pun meminta maaf kepada publik.

"Saya menyesal, mungkin ada salah saya mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Makasih," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Kehormatan Partai Gerindra memberikan teguran keras dan terakhir terhadap anggota DPRD Jember Achmad Syahri As-Siddiq. Sanksi itu diberikan atas perbuatan Syahri yang merokok dan bermain gim saat rapat berlangsung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218619/viral-Kirq_large.jpg
Viral Penumpang Wanita Jatuh dari Peron Stasiun Manggarai, Korban Dibawa ke RS PGI Cikini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218550/viral-n86y_large.jpg
Viral Bule Jadi Korban Jambret hingga Tersungkur di Bundaran HI, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218325/mpr_ri-gytT_large.jpg
Gaduh Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar, MPR RI Evaluasi Penggunaan Speaker 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218021/viral-iSRB_large.jpg
Sosok Dua Juri Lomba Cerdas Cermat MPR, Harta Kekayaannya Bikin Geleng Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218011/viral-B8o4_large.jpg
MPR Minta Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Dipertandingkan Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217684/viral_pemotor_halangi_ambulans_di_depok-4Dx9_large.jpg
Pemotor Halangi hingga Rusak Ambulans di Depok Jadi Tersangka, Langsung Ditahan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement