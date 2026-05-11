Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Halangi hingga Rusak Ambulans di Depok Jadi Tersangka, Langsung Ditahan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |13:03 WIB
Pemotor Halangi hingga Rusak Ambulans di Depok Jadi Tersangka, Langsung Ditahan!
Pemotor Halangi hingga Rusak Ambulans di Depok Jadi Tersangka, Langsung Ditahan! (Instagram/@albaarifoundation)
A
A
A

DEPOK - Polisi menangkap pria berinisial ML. Ia merupakan pengendara motor yang diduga menghalangi ambulans yang hendak menjemput pasien berujung perusakan di kawasan Sukmajaya, Depok, Minggu (10/5/2026). Polisi menetapkan ML sebagai tersangka.

1. Jadi Tersangka

“Iya, sudah (ditetapkan sebagai tersangka-red),” kata Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, kepada wartawan Senin (11/5/2026).

ML dijerat Pengrusakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam Pasal 521 UU 1/2023 dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara. Saat ini, pelaku ditahan di Polres Metro Depok.

“Iya ditahan,” ujarnya.

2. Kronologi Kejadian

Sebelumnya, Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi menjelaskan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.18 WIB. Awalnya ambulans hendak menjemput pasien. Namun, di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Moch Nail, Sukmajaya, seorang pengendara motor menghalang-halangi ambulans hingga terjadi adu mulut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217677/wanita_calon_saksi_persidangan_dianiaya_di_spbu_palmerah-LYb5_large.jpg
Geger Wanita Calon Saksi Persidangan Dikejar hingga Dianiaya di SPBU Palmerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217663/viral_pemotor_halangi_ambulans_di_depok-kSmy_large.jpg
Kronologi Pemotor Halangi Ambulans hingga Berujung Perusakan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217655/viral_pemotor_halangi_ambulans_di_depok-7HI4_large.jpg
Viral Pemotor Halangi Ambulans Berujung Perusakan di Depok, Pelaku Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3216995/pemerintah-JC2o_large.jpg
Deretan Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Terbaru Anggaran Cuci Baju hingga Rp450 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216661/viral_polisi_merokok-YPhj_large.jpg
Viral Perwira Merokok saat Nyetir, Ini Respons Polda Kalsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216654/viral_mobil_dinas_tni_lawan_arah-hbYv_large.jpg
Viral Mobil Dinas Bintang 2 Lawan Arah, Begini Penjelasan TNI AD
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement