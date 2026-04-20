Transjakarta Tabrak Pemotor di Jakut, 1 Orang Tewas

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan bus Transjakarta terjadi di Jalan Jembatan 3 Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu 19 April 2026 malam. Peristiwa itu menyebabkan satu penumpang sepeda motor tewas.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, mengatakan peristiwa itu bermula saat Transjakarta yang dikemudikan AP (49) melaju menuju arah utara. Di saat yang sama, pengendara motor AD (50) yang membonceng IY (39) juga melintas di ruas jalan yang sama.

"Diduga kurang hati-hati sehingga bus Transjakarta menabrak bodi belakang sepeda motor yang dikemudikan AD dan sedang membonceng IY yang pada saat itu melaju searah di depannya," kata Ojo, Senin (20/4/2026).

Ojo menyebut kedua korban sepeda motor mengalami luka pada bagian kepala. AD sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja untuk mendapatkan perawatan.

"Sementara penumpang IY meninggal dunia di TKP, kemudian dibawa ke RSCM," imbuh Ojo.

Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki dugaan penyebab kecelakaan.

(Arief Setyadi )

