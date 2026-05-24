HOME NEWS NASIONAL

DPR Minta Prioritaskan Flyover Bekasi Pasca Kecelakaan Kereta

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |10:53 WIB
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB Sudjatmiko (Foto: Ist)
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB Sudjatmiko meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan flyover serta penataan perlintasan sebidang di kawasan Stasiun Bekasi dan Bekasi Timur. Hal itu ditekankan Sudjatmiko menyusul kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line rute Cikarang pada 27 April 2026.

Peristiwa itu menjadi alarm keras bagi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, PT KAI, hingga instansi terkait lainnya, agar segera membenahi titik-titik perlintasan sebidang yang rawan menimbulkan kecelakaan.

“Kecelakaan beruntun yang diawali insiden taksi Green SM di perlintasan sebidang hingga berujung tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL arah Cikarang menunjukkan bahwa kawasan Bekasi membutuhkan rekayasa transportasi yang lebih modern dan aman. Pembangunan flyover tidak bisa lagi ditunda,” ujar Sudjatmiko lewat siaran pers, dikutip Minggu (24/05/26).

Sudjatmiko sempat melakukan kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Stasiun Bekasi Timur, pada Jumat 22 April. Berdasarkan informasi dari sejumlah laporan dan keterangan resmi, insiden kecelakaan bermula ketika taksi mengalami kecelakaan di area perlintasan dekat Bekasi Timur yang kemudian mengganggu operasional perjalanan KRL. 

Dalam situasi tersebut, KRL yang tengah berhenti akhirnya ditabrak dari belakang KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi. Sebanyak 16 orang dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, perjalanan kereta di lintas Bekasi–Cikarang sempat lumpuh selama proses evakuasi berlangsung.

KNKT Ungkap KA Argo Bromo Dapat Sinyal Hijau Sebelum Tabrak KRL di Bekasi, Begini Kronologinya
