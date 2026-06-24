Truk Trailer Terbalik di Flyover Tomang, Muatan Besi Berjatuhan ke Jalur Arteri

JAKARTA - Truk bermuatan besi yang dikemudikan B terbalik di Jalur Flyover Tomang KM 13.400 Grogol, Jakarta Barat pada Rabu pagi tadi. Akibatnya, muatan besi tersebut sempat jatuh ke jalur arteri.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Reiki Indra Brata Manggala menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 04.00 WIB. Dia menyebutkan, truk trailer itu awalnya melaju dari gerbang Tol Tomang mengarah Barat. Sesampainya di lokasi, pengemudi yang diduga tak dapat menguasai kendaraan saat menanjak, akhirnya truk tersebut terbalik.

“Kendaraan truk trailer melaju dari gerbang Tomang arah barat. Setibanya di KM 13.400 A, pengemudi tidak dapat menguasai kendaraan pada saat manuver kiri, saat nanjak, sehingga mengakibatkan kendaraan terbalik dengan posisi roda arah Utara,” kata Reiki saat dihubungi, Rabu (24/6/2026).

Dia menyebutkan, akibat kejadian tersebut pengemudi mengalami luka ringan. Sementara itu, peristiwa tersebut viral di media sosial. Terlihat adanya besi yang jatuh ke jalur arteri.

“Alhamdulillah ngga ada, ngga ada yang ketimpa. Cuma besinya aja yang berhamburan, karena miring gitu (truknya),” ujar dia.

Reiki menambahkan, pihaknya sempat melakukan penutupan jalur. Hal itu dilakukan untuk menarik kendaraan beserta muatan tersebut agar bisa dilintasi.

“Iya (sempat ditutup), karena kan mau narik besi-besi yang ada di bawah itu,” jelas dia.

(Arief Setyadi )

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