3 Kendaraan Kecelakaan di Tol Becakayu, 8 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

JAKARTA - Kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di KM 07.400 arah Bandung pada ruas Tol Becakayu pada Sabtu (20/6/2026) pagi. Akibat kecelakaan beruntun tersebut, delapan orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit.

“Betul, telah terjadi kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan,” kata Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Reiki Indra Brata Manggala, saat dihubungi.

Reiki mengatakan, tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni Sedan Altis dengan nomor polisi B 1342 BES yang dikemudikan IGMI, Santafe B 2997 TJB yang dikemudikan AL, dan Vellfire B 2457 SMJ.

Ia menyebutkan, akibat kecelakaan tersebut, delapan orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. “Delapan orang korban dilarikan ke Rumah Sakit Harum Kalimalang,” ujar dia.

Ketiga kendaraan mengalami kerusakan berat akibat kecelakaan tersebut. Reiki menuturkan, kecelakaan ini diduga terjadi karena pengemudi mengalami out of control.

"Ketiga kendaraan rusak berat," jelas dia.

Sementara itu, video kecelakaan tersebut beredar di media sosial. Dari video yang terlihat, dua mobil berada di jalur sebelah kanan dan satu lainnya di sisi kiri. Tampak mobil Santafe dalam posisi terbalik, sementara ketiganya mengalami kerusakan parah.

(Arief Setyadi )

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