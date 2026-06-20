Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Kendaraan Kecelakaan di Tol Becakayu, 8 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |15:40 WIB
3 Kendaraan Kecelakaan di Tol Becakayu, 8 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit
Kecelakaan di Tol Becakayu (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di KM 07.400 arah Bandung pada ruas Tol Becakayu pada Sabtu (20/6/2026) pagi. Akibat kecelakaan beruntun tersebut, delapan orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit.

“Betul, telah terjadi kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan,” kata Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Reiki Indra Brata Manggala, saat dihubungi.

Reiki mengatakan, tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni Sedan Altis dengan nomor polisi B 1342 BES yang dikemudikan IGMI, Santafe B 2997 TJB yang dikemudikan AL, dan Vellfire B 2457 SMJ.

Ia menyebutkan, akibat kecelakaan tersebut, delapan orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. “Delapan orang korban dilarikan ke Rumah Sakit Harum Kalimalang,” ujar dia.

Ketiga kendaraan mengalami kerusakan berat akibat kecelakaan tersebut. Reiki menuturkan, kecelakaan ini diduga terjadi karena pengemudi mengalami out of control.

"Ketiga kendaraan rusak berat," jelas dia.

Sementara itu, video kecelakaan tersebut beredar di media sosial. Dari video yang terlihat, dua mobil berada di jalur sebelah kanan dan satu lainnya di sisi kiri. Tampak mobil Santafe dalam posisi terbalik, sementara ketiganya mengalami kerusakan parah.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/338/3224319/penumpang-KTxk_large.jpg
Kelebihan Muatan, 26 Penumpang Kapal Dievakuasi di Perairan Kepulauan Seribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/338/3223858/truk_terguling-h7ba_large.jpg
Truk Terguling di Tol Tomang Arah Semanggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/337/3220415/gus_hilman-6Wud_large.jpg
Kecelakaan di Tol Paspro, Anggota DPR PKB Gus Hilman Lewati Masa Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/337/3220407/dpr_ri-iT51_large.jpg
DPR Minta Prioritaskan Flyover Bekasi Pasca Kecelakaan Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/337/3219973/knkt-ktdu_large.jpg
KNKT Ungkap KA Argo Bromo Dapat Sinyal Hijau Sebelum Tabrak KRL di Bekasi, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/338/3219038/minyak_tumpah-F2HJ_large.jpg
Sejumlah Pemotor Jatuh Gegara Minyak Tumpah di Jalan Sudirman, 9 Orang Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement