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Sadis! Siswi SMP Tewas Dibakar Mantan Pacar, Begini Kronologi Lengkapnya

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |02:00 WIB
Sadis! Siswi SMP Tewas Dibakar Mantan Pacar, Begini Kronologi Lengkapnya
Ilustrasi Pembunuhan/AI
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NABIRE – Seorang siswi SMP berinisial CK (15) ditemukan tewas dengan kondisi tubuh terbakar di Jalan Waroki, dekat Pantai Naikere, Nabire, Papua Tengah. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan sadis tersebut.

Awalnya, polisi sempat kesulitan mengenali korban karena kondisi jenazah. Identitas CK akhirnya dipastikan melalui pemeriksaan sidik jari dan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum dikonfirmasi ke pihak keluarga.

Polres Nabire kemudian menelusuri aktivitas korban sebelum kejadian. Analisis rekaman kamera pengawas menunjukkan CK terakhir terlihat bersama remaja laki-laki berinisial A (14).

Terduga pelaku A diketahui pernah memiliki hubungan asmara dengan korban. Berbekal rekaman CCTV dan hasil penyelidikan, polisi bergerak menuju kediaman A di Jalan Kendari, Kelurahan Kalisusu. Remaja tersebut diamankan kurang dari 24 jam setelah jenazah korban ditemukan, Jumat (31/7).

Informasi diperoleh, korban dan pelaku menjalin hubungan asmara sejak Mei 2026. Hubungan tersebut hanya bertahan sebulan kemudian berakhir.

Hasil penyelidikan sementara, persoalan pribadi di antara keduanya diduga menjadi pemicu munculnya niat pelaku untuk menghabisi korban. Dia mengajak korban bertemu dan berjalan-jalan di kawasan kota sebelum menuju lokasi sepi di sekitar Jalan Waroki.

 

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