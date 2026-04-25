Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Detik-Detik Sopir Angkot Dibakar di Tanah Abang, Dipicu Teguran Soal Ngetem

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |22:41 WIB
Detik-Detik Sopir Angkot Dibakar di Tanah Abang (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Sopir angkot berinisial S (52) dibakar oleh sesama rekan profesinya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus), diduga hanya karena persoalan sepele. Kejadian itu berlangsung pada Sabtu (25/4/2026) sekira pukul 09.00 WIB.

"Korban S menderita luka bakar pada punggung, bokong sisi kiri, dan tangan sisi kiri," kata Kapolsek Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo, dalam keterangannya.

Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku berinisial P (38) nekat membakar korban setelah sempat terlibat cekcok.

Awalnya, korban tengah menunggu antrean untuk mengangkut penumpang atau yang biasa disebut ngetem. Namun, pelaku menyelak antrean tersebut.

"Tidak terima ditegur, pelaku melanjutkan perjalanan mobilnya dengan memutar lewat Gang Haji Awaludin, lalu kembali ke Jalan KH Mas Mansyur dan berhenti di sisi kanan korban," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement