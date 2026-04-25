Detik-Detik Sopir Angkot Dibakar di Tanah Abang, Dipicu Teguran Soal Ngetem

JAKARTA - Sopir angkot berinisial S (52) dibakar oleh sesama rekan profesinya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus), diduga hanya karena persoalan sepele. Kejadian itu berlangsung pada Sabtu (25/4/2026) sekira pukul 09.00 WIB.

"Korban S menderita luka bakar pada punggung, bokong sisi kiri, dan tangan sisi kiri," kata Kapolsek Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo, dalam keterangannya.

Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku berinisial P (38) nekat membakar korban setelah sempat terlibat cekcok.

Awalnya, korban tengah menunggu antrean untuk mengangkut penumpang atau yang biasa disebut ngetem. Namun, pelaku menyelak antrean tersebut.

"Tidak terima ditegur, pelaku melanjutkan perjalanan mobilnya dengan memutar lewat Gang Haji Awaludin, lalu kembali ke Jalan KH Mas Mansyur dan berhenti di sisi kanan korban," ujarnya.